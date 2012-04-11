Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 11 апреля 2012
Гранада
11.04.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
2'
Хайме
74'
А. Геихо
81'
Ф. Льоренте
87'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
+1
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 2:2!
М. Сусаета
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Гомес
Замена
И. Габилондо
️️️️
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 2:0!
А. Геихо
Пас отдал
К. Мартинш
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
И. Гомес
️️️️
Й. Ортенече
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Д. Майнц
️️️️
И. Уче
Красная карточка
Хайме
Пенальти не реализован!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Хайме
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЛВ
9
Хайме
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
9
Одион Игало
ЦФ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-2-2-2
25
Сезар
6
Сикейра
12
Лопес
20
Гомес
12
Ньом
9
Хайме
17
Рико
22
Мартинш
14
Уче
16
Уртадо
9
Игало
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
18
Ортенече
88
Мартинес
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
14
Уче
5
Майнц
5
Майнц
14
Уче
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
45
Аморебиета
11
Габилондо
11
Габилондо
45
Аморебиета
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
18
Ортенече
11
Гомес
11
Гомес
18
Ортенече
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
26
Франко Хара
ПВ
Главный тренер
Абель Ресино
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
26
Франко Хара
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Гранада - Атлетик
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+