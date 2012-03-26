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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 26 марта 2012
Гранада
26.03.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
39'
А. Негредо
54'
Ману
90+3'
Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
+3
ГОЛ! 0:3!
Ману
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
А. Геихо
️️️️
Г. Сикейра
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
А. Луна
️️️️
Ф. Наварро
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
О. Игало
️️️️
Ф. Хара
ГОЛ! 0:2!
Ману
Пас отдал
А. Негредо
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Ф. Хара
Желтая карточка
Д. Бенитес
Желтая карточка
Б. Гомес
16'
Желтая карточка
Ману
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
26
Франко Хара
ПВ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-2-3-1
2
Роберто
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
23
Гомес
17
Рико
11
Бенитес
14
Уче
26
Хара
19
Энрике
3-3-1-2-1
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
23
Коке
17
Медель
3
Наварро
19
Рейес
7
Ману
15
Троховски
21
Негредо
6
Сикейра
19
Геихо
19
Геихо
6
Сикейра
26
Хара
9
Игало
9
Игало
26
Хара
3
Наварро
13
Луна
13
Луна
3
Наварро
19
Рейес
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Рейес
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Гранада
Севилья
25
Жулио Сезар
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гранада - Севилья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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