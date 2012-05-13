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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 13 мая 2012
Райо Вальекано
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
90+1'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
Желтая карточка
Р. Тамудо
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Тамудо
+1
Желтая карточка
Д. Кортес
Замена
А. Гомес
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
Тито
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Аррибас
Желтая карточка
Ж. Сезар
Замена
Л. Бангура
️️️️
Э. Арментерос
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
И. Лопес
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЛП
23
Эмилиано Арментерос
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Иньиго Лопес
ЛВ
18
Мануэль Лусена
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
26
Франко Хара
ПВ
22
Карлуш Мартинш
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
19
Энрике
ЦФ
4-4-2
1
Кобеньо
4
Лабака
2
Тито
14
Аррибас
20
Касадо
18
Фуэго
23
Арментерос
26
Мовилья
10
Пити
25
Мичу
19
Коста
3-2-3-2
25
Сезар
12
Ньом
20
Гомес
21
Кортес
18
Лусена
17
Рико
26
Хара
14
Уче
12
Лопес
9
Игало
22
Мартинш
26
Мовилья
10
Трасоррас
10
Трасоррас
26
Мовилья
14
Аррибас
23
Тамудо
23
Тамудо
14
Аррибас
23
Арментерос
7
Бангура
7
Бангура
23
Арментерос
14
Уче
23
Гомес
23
Гомес
14
Уче
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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