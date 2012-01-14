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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 14 января 2012
Гранада
14.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
87'
Ф. Рико
26'
Мичу
52'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Вальекано
Красная карточка
И. Лопес
+3
ГОЛ! 1:2!
Ф. Рико
Замена
Мичел
️️️️
Х. Мовилья
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Хара
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Ф. Хара
Желтая карточка
Р. Тамудо
Замена
Райко
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Д. Бенитес
Замена
А. Делибашич
️️️️
Пити
Желтая карточка
М. Рико
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
А. Геихо
Замена
Д. Бенитес
️️️️
К. Мартинш
Замена
О. Игало
️️️️
И. Уче
ГОЛ! 0:2!
Пити
Пас отдал
Р. Тамудо
Желтая карточка
Х. Мовилья
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
Р. Трасоррас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Хассан Йебда
ЦП
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
34
Райко
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-3-1-2
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
5
Майнц
12
Ньом
22
Мартинш
17
Рико
4
Рико
26
Хара
14
Уче
19
Геихо
4-4-2
1
Хименес
2
Тито
14
Аррибас
21
Фигерас
20
Касадо
26
Мовилья
10
Трасоррас
18
Фуэго
10
Пити
25
Мичу
23
Тамудо
26
Хара
9
Хайме
9
Хайме
26
Хара
22
Мартинш
11
Бенитес
11
Бенитес
22
Мартинш
14
Уче
9
Игало
9
Игало
14
Уче
23
Тамудо
34
Райко
34
Райко
23
Тамудо
26
Мовилья
8
Мичел
8
Мичел
26
Мовилья
10
Пити
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Пити
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
25
Жулио Сезар
ВР
8
Хассан Йебда
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
8
Хассан Йебда
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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