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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 04 марта 2012
Гранада
04.03.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
32'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
Желтая карточка
Г. Сикейра
+5
Желтая карточка
Ф. Хара
+1
Желтая карточка
Ф. Рико
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
М. Топал
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Альба
Замена
А. Гомес
️️️️
Хайме
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
А. Геихо
️️️️
Д. Бенитес
Замена
И. Уче
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Д. Бенитес
ГОЛ! 0:1!
С. Фегули
Пас отдал
Жонас
17'
Желтая карточка
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
9
Хайме
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
25
Сезар
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
21
Кортес
17
Рико
9
Хайме
4
Рико
11
Бенитес
26
Хара
9
Игало
4-1-2-2-1
13
Гуаита
2
Бруно
23
Рами
4
Руис
18
Альба
8
Фегули
8
Коста
5
Топал
17
Жонас
22
Матье
9
Сольдадо
9
Хайме
23
Гомес
23
Гомес
9
Хайме
9
Игало
14
Уче
14
Уче
9
Игало
11
Бенитес
19
Геихо
19
Геихо
11
Бенитес
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
18
Альба
10
Пьятти
10
Пьятти
18
Альба
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
19
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Гранада - Валенсия
4
9
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
9
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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