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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Спортинг
Гранада - Спортинг: обзор матча 17 марта 2012
Гранада
17.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
3'
К. Мартинш
24'
Г. Сикейра
90+1'
А. Колунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Спортинг
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Колунга
Замена
М. Лусена
️️️️
Ф. Хара
Замена
М. Билич
️️️️
О. Трехо
Замена
О. Игало
️️️️
И. Уче
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Кармело
️️️️
А. Ботиа
Замена
Н. Касес
️️️️
А. Каштру
ГОЛ! 2:0!
Г. Сикейра
Пас отдал
Д. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
К. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
11
Альберто Лора
ЛВ
27
Адриан Колунга
ЦП
8
Андре Каштру
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Давид Баррал
АП
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-2-1
25
Сезар
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
22
Мартинш
17
Рико
16
Уртадо
11
Бенитес
26
Хара
14
Уче
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
22
Орфила
4
Ботиа
6
Гальвез
15
Канелья
27
Колунга
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
11
Лора
22
Менди
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
26
Хара
18
Лусена
18
Лусена
26
Хара
14
Уче
9
Игало
9
Игало
14
Уче
8
Каштру
10
Касес
10
Касес
8
Каштру
4
Ботиа
6
Кармело
6
Кармело
4
Ботиа
8
Трехо
9
Билич
9
Билич
8
Трехо
Остались в запасе
Гранада
Спортинг
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Гранада - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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