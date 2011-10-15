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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 15 октября 2011
Гранада
15.10.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Пицци
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Ф. Хара
️️️️
И. Уче
Замена
Й. Молло
️️️️
Д. Бенитес
Замена
М. Рико
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
А. Лопес
️️️️
Тиагу
Замена
П. Ассунсао
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
К. Мартинш
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Ф. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
4-3-1-2
2
Роберто
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
23
Гомес
22
Мартинш
4
Рико
11
Бенитес
14
Уче
19
Геихо
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
18
Домингес
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
5
Тиагу
19
Рейес
10
Диего
9
Фалькао
23
Гомес
17
Рико
17
Рико
23
Гомес
11
Бенитес
89
Молло
89
Молло
11
Бенитес
14
Уче
26
Хара
26
Хара
14
Уче
5
Тиагу
3
Лопес
3
Лопес
5
Тиагу
4
Суарес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
4
Суарес
9
Фалькао
21
Пицци
21
Пицци
9
Фалькао
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Гранада - Атлетико
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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