Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 05 мая 2012
Гранада
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Реал
5'
Ф. Хара
81'
К. Роналду (П)
90+3'
Д. Кортес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
Красная карточка
Г. Сикейра
+5
Красная карточка
М. Уртадо
+5
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Кортес
Желтая карточка
Г. Сикейра
+2
Замена
Хайме
️️️️
Д. Бенитес
Желтая карточка
Д. Кортес
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
М. Уртадо
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
Хайме
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Кака
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Н. Шахин
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
6
Гильерме Сикейра
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
11
Дани Бенитес
АП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Кака
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Реал
1
Фернандо Пачеко
ВР
49
Фран Родригес
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-3-2
25
Сезар
21
Кортес
6
Сикейра
20
Гомес
17
Рико
22
Мартинш
12
Лопес
11
Бенитес
26
Хара
16
Уртадо
9
Игало
4-2-1-3
1
Адан
6
Карвалью
19
Варан
39
Альбиоль
12
Марсело
8
Шахин
23
Гранеро
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
10
Кака
11
Бенитес
9
Хайме
9
Хайме
11
Бенитес
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
10
Кака
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Кака
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
8
Шахин
9
Игуаин
9
Игуаин
8
Шахин
Остались в запасе
Гранада
Реал
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
49
Фран Родригес
ЦЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
49
Фран Родригес
ЦЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Гранада - Реал
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая) "HD Спорт" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Гранада
Реал
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+