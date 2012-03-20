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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 20 марта 2012
Барселона
20.03.2012, вторник, 23:59
Испания. Примера, 29 тур
5 : 3
Завершен
Гранада
4'
Хави
17'
Л. Месси
67'
Л. Месси
82'
К. Тельо
86'
Л. Месси
55'
Д. Майнц
62'
Г. Сикейра (П)
89'
Г. Сикейра (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
+3
Желтая карточка
А. Гомес
+1
Желтая карточка
А. Геихо
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Г. Сикейра
Вторая желтая
Д. Алвес
ГОЛ! 5:2!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 4:2!
К. Тельо
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Алькантара
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Уртадо
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Б. Гомес
Желтая карточка
М. Уртадо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Сикейра
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Кортес
ГОЛ! 2:1!
Д. Майнц
Пас отдал
К. Мартинш
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Адриано
Замена
И. Уче
️️️️
Ф. Хара
Желтая карточка
Д. Бенитес
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
17'
Желтая карточка
О. Игало
ГОЛ! 1:0!
Хави
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Исаак Куэнка
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
22
Карлуш Мартинш
АП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
19
Энрике
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
20
Кейта
6
Алькантара
6
Хави
10
Месси
7
Куэнка
4
Санчес
4-2-3-1
25
Сезар
21
Кортес
5
Майнц
20
Гомес
6
Сикейра
16
Уртадо
17
Рико
26
Хара
22
Мартинш
11
Бенитес
9
Игало
3
Адриано
14
Маскерано
14
Маскерано
3
Адриано
6
Алькантара
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Алькантара
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
16
Уртадо
23
Гомес
23
Гомес
16
Уртадо
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
26
Хара
14
Уче
14
Уче
26
Хара
Остались в запасе
Барселона
Гранада
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Барселона - Гранада
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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