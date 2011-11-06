Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Расинг
Гранада - Расинг: обзор матча 06 ноября 2011
Гранада
06.11.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Расинг
+4
Желтая карточка
Ф. Перес
+2
Желтая карточка
Тоньо
Замена
К. Фернандес
️️️️
О. Серрано
Красная карточка
А. Науэльпан
Замена
А. Науэльпан
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
О. Серрано
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
Д. Майнц
Замена
О. Игало
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
М. Арана
Желтая карточка
И. Уче
Замена
К. Мартинш
️️️️
Ф. Рико
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
Ф. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
42
Мамаду Коне
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
17
Хулиан Луке
ПВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-3-1-2
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
5
Майнц
12
Ньом
23
Гомес
17
Рико
4
Рико
11
Бенитес
14
Уче
19
Геихо
4-2-2-2
25
Тоньо
15
Перес
27
Гонсалес
3
Торрехон
5
Сисма
8
Гонсалес
6
Циолис
17
Арана
10
Мунитис
7
Стуани
42
Коне
4
Рико
22
Мартинш
22
Мартинш
4
Рико
14
Уче
9
Игало
9
Игало
14
Уче
7
Стуани
24
Науэльпан
24
Науэльпан
7
Стуани
Серрано
18
Фернандес
18
Фернандес
Серрано
10
Мунитис
11
Серрано
11
Серрано
10
Мунитис
Остались в запасе
Гранада
Расинг
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
93
Даниэль Сотрес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Гранада - Расинг
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Расинг
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+