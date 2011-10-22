Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Гранада
Спортинг - Гранада: обзор матча 22 октября 2011
Спортинг
22.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
6'
Д. Баррал
42'
А. Каштру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Гранада
Замена
С. Эгурен
️️️️
О. Трехо
Замена
Л. Моран
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Ф. Хара
️️️️
А. Гомес
Замена
Г. Арнолен
️️️️
А. Ботиа
ГОЛ! 2:0!
А. Каштру
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
А. Ньом
13'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Йебда
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
А. Каштру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
16
Жорже Рибейру
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Хайме
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
14
Эрнандес
15
Канелья
11
Лора
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Касес
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
4-3-1-2
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
12
Лопес
6
Сикейра
4
Рико
8
Йебда
23
Гомес
11
Бенитес
14
Уче
19
Геихо
4
Ботиа
15
Арнолен
15
Арнолен
4
Ботиа
8
Трехо
9
Эгурен
9
Эгурен
8
Трехо
10
Де лас Куэвас
18
Моран
18
Моран
10
Де лас Куэвас
8
Йебда
17
Рико
17
Рико
8
Йебда
23
Гомес
26
Хара
26
Хара
23
Гомес
Остались в запасе
Спортинг
Гранада
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Спортинг - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Гранада
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+