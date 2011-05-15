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Густаво
Статистика
Густаво - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1982 (44)
#3 | Защитник
186 см | 80 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
24
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2 : 1
08.05.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 0
01.05.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
3 : 3
17.04.2011
Кальяри
25' - 90'
37'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2 : 0
03.04.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 0
20.03.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
0 : 1
13.03.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 2
04.03.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2 : 2
27.02.2011
Лечче
1' - 90'
72'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 2
13.02.2011
Лечче
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 4
06.02.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
02.02.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
30.01.2011
Чезена
90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 1
23.01.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 1
16.01.2011
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 2
09.01.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
19.12.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3 : 2
12.12.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1 : 3
05.12.2010
Дженоа
29' - 90'
76'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
3 : 2
28.11.2010
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
4 : 0
14.11.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1 : 1
10.11.2010
Интер
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 0
06.11.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
30.10.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
55' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
4 : 0
17.10.2010
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
1 : 0
03.10.2010
Катания
90' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2 : 2
26.09.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 1
22.09.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1 : 0
19.09.2010
Лечче
1' - 58'
24'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4 : 0
29.08.2010
Лечче
Был в запасе
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