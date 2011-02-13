Густаво - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Густаво Франчин
|Фамилия
|Шиаволин
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Густаво Франчин
|Фамилия
|Шиаволин
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|24
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2011
|1' -90'
|Бари (Бари)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|08.05.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|01.05.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|17.04.2011
|25' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:3
|Кальяри (Кальяри)
|37'
|03.04.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|13.03.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|04.03.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Рома (Рим)
|27.02.2011
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|72'
|13.02.2011
|1' -90'
|Катания (Катания)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|75'
|06.02.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:4
|Палермо (Палермо)
|02.02.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|30.01.2011
|90' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|23.01.2011
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|16.01.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Милан (Милан)
|09.01.2011
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|06.01.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Бари (Бари)
|19.12.2010
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|12.12.2010
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:2
|Кьево (Верона)
|05.12.2010
|29' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|76'
|28.11.2010
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|14.11.2010
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|10.11.2010
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Интер (Милан)
|71'
|06.11.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|30.10.2010
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|24.10.2010
|55' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Брешиа (Брешиа)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|03.10.2010
|90' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Катания (Катания)
|26.09.2010
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|22.09.2010
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Парма (Парма)
|19.09.2010
|1' -58'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|24'
|12.09.2010
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|29.08.2010
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:0
|Лечче (Лечче)