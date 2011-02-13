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    Густаво - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Густаво Франчин
    Фамилия Шиаволин
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1982 (41 год)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 24 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2011 1' -90' Бари (Бари) 0:2 Лечче (Лечче)
    08.05.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Наполи (Неаполь)
    01.05.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    17.04.2011 25' -90' Лечче (Лечче) 3:3 Кальяри (Кальяри)
    37'
    03.04.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:0 Удинезе (Удине)
    20.03.2011 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Лечче (Лечче)
    13.03.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Болонья (Болонья)
    04.03.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Рома (Рим)
    27.02.2011 1' -90' Брешиа (Брешиа) 2:2 Лечче (Лечче)
    72'
    13.02.2011 1' -90' Катания (Катания) 3:2 Лечче (Лечче)
    75'
    06.02.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:4 Палермо (Палермо)
    02.02.2011 Был в запасе Парма (Парма) 0:1 Лечче (Лечче)
    30.01.2011 90' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Чезена (Чезена)
    23.01.2011 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Лечче (Лечче)
    16.01.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Милан (Милан)
    09.01.2011 1' -90' Лацио (Рим) 1:2 Лечче (Лечче)
    06.01.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Бари (Бари)
    19.12.2010 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Лечче (Лечче)
    12.12.2010 1' -90' Лечче (Лечче) 3:2 Кьево (Верона)
    05.12.2010 29' -90' Лечче (Лечче) 1:3 Дженоа (Генуя)
    76'
    28.11.2010 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:2 Лечче (Лечче)
    14.11.2010 1' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Лечче (Лечче)
    10.11.2010 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Интер (Милан)
    71'
    06.11.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    30.10.2010 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Лечче (Лечче)
    24.10.2010 55' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Брешиа (Брешиа)
    17.10.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Лечче (Лечче)
    03.10.2010 90' -90' Лечче (Лечче) 1:0 Катания (Катания)
    26.09.2010 1' -90' Палермо (Палермо) 2:2 Лечче (Лечче)
    22.09.2010 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Парма (Парма)
    19.09.2010 1' -58' Чезена (Чезена) 1:0 Лечче (Лечче)
    24'
    12.09.2010 1' -90' Лечче (Лечче) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    29.08.2010 Был в запасе Милан (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
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