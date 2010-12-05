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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Дженоа
Лечче - Дженоа: обзор матча 05 декабря 2010
Лечче
05.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 3
Завершен
Дженоа
45'
Э. Офере
55'
Л. Тони
76'
А. Раноккия
90'
М. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Дженоа
ГОЛ! 1:3!
М. Росси
Желтая карточка
Д. Корвиа
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Л. Тони
Замена
Э. Моретти
️️️️
Р. Палладино
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Донати
Желтая карточка
Густаво
ГОЛ! 1:2!
А. Раноккия
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Э. Офере
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Место
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
ГОЛ! 1:0!
Э. Офере
Замена
Густаво
️️️️
С. Феррарио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
7
Марко Росси
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-2-4-1
21
Розати
28
Бривио
19
Феррарио
14
Фабиано
15
Месба
2
Донати
9
Офере
29
Джиакомацци
11
Мунари
83
Оливера
10
Ди Микеле
3-2-3-2
82
Эдуарду
4
Кришито
13
Раноккия
3
Дайнелли
27
Место
13
Рафинья
7
Росси
13
Харджа
44
Велозу
17
Палладино
18
Тони
19
Феррарио
3
Густаво
3
Густаво
19
Феррарио
2
Донати
10
Пьятти
10
Пьятти
2
Донати
9
Офере
9
Корвиа
9
Корвиа
9
Офере
17
Палладино
24
Моретти
24
Моретти
17
Палладино
18
Тони
14
Рудольф
14
Рудольф
18
Тони
27
Место
21
Дестро
21
Дестро
27
Место
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
81
Массимилиано Бенасси
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Луиджи де Канио
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лечче - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Виа Дель Маре
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