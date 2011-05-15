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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Лечче
Бари - Лечче: обзор матча 15 мая 2011
Бари
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Лечче
52'
Жеда
80'
А. Масиелло (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Лечче
Замена
М. Коппола
️️️️
Д. Ди Микеле
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Масиелло
Желтая карточка
А. Паризи
Замена
Э. Ривас
️️️️
А. Паризи
Замена
Ф. Грандольфо
️️️️
К. Копунек
ГОЛ! 0:1!
Жеда
Пас отдал
Д. Месба
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
Д. Бривио
️️️️
Р. Оливера
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Э. Альварес
️️️️
Хайме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Хайме
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
4-5-1
1
Жилле
21
Паризи
5
Масиелло
13
Росси
14
Бельмонте
14
Гацци
9
Хайме
5
Донати
6
Копунек
7
Бентивольо
10
Хусеклепп
4-4-2
21
Розати
14
Фабиано
3
Густаво
4
Томович
15
Месба
29
Джиакомацци
5
Вивес
91
Бертолаччи
83
Оливера
10
Ди Микеле
27
Жеда
6
Копунек
39
Грандольфо
39
Грандольфо
6
Копунек
21
Паризи
27
Ривас
27
Ривас
21
Паризи
9
Хайме
27
Альварес
27
Альварес
9
Хайме
83
Оливера
28
Бривио
28
Бривио
83
Оливера
10
Ди Микеле
10
Коппола
10
Коппола
10
Ди Микеле
91
Бертолаччи
11
Мунари
11
Мунари
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Бари
Лечче
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Бари - Лечче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Сан Никола
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