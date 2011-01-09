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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Лечче
Лацио - Лечче: обзор матча 09 января 2011
Лацио
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
47'
С. Маури
39'
Ф. Муслера (АГ)
73'
К. Гроссмюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Лечче
Желтая карточка
Д. Мунари
Замена
С. Феррарио
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
П. Фоджа
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Маури
ГОЛ! 1:2!
К. Гроссмюллер
Пас отдал
Жеда
Желтая карточка
М. Коппола
Замена
М. Коппола
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
М. Брешиано
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
С. Маури
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Муслера
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Э. Офере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
26
Раду
2
Стендардо
20
Бьява
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
10
Эрнанес
24
Ледесма
10
Флоккари
9
Сарате
4-5-1
21
Розати
3
Густаво
4
Томович
14
Фабиано
15
Месба
91
Бертолаччи
11
Мунари
5
Вивес
20
Гроссмюллер
9
Офере
27
Жеда
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
17
Фоджа
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
6
Маури
18
Козак
18
Козак
6
Маури
20
Гроссмюллер
19
Феррарио
19
Феррарио
20
Гроссмюллер
91
Бертолаччи
10
Коппола
10
Коппола
91
Бертолаччи
9
Офере
9
Корвиа
9
Корвиа
9
Офере
Остались в запасе
Лацио
Лечче
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Лацио - Лечче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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