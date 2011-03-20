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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лечче
Интер - Лечче: обзор матча 20 марта 2011
Интер
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
51'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лечче
+4
Замена
Д. Донати
️️️️
Н. Томович
Замена
Д. Станкович
️️️️
С. Это'О
+4
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Бривио
Замена
Х. Харджа
️️️️
У. Снейдер
Замена
Жеда
️️️️
Д. Корвиа
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
А. Розати
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
Г. Пандев
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Травма
Р. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
15
Джамел Месба
ЛВ
29
Гильермо Джиакомацци
(К)
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Джузеппе Вивес
АП
83
Рубен Оливера
ПВ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
27
Жеда
ЦФ
4-2-3-1
20
Сезар
4
Дзанетти
26
Киву
2
Лусио
13
Майкон
8
Мотта
91
Камбьяссо
9
Это'О
10
Снейдер
21
Пандев
11
Паццини
4-2-3-1
21
Розати
4
Томович
19
Феррарио
14
Фабиано
28
Бривио
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
83
Оливера
5
Вивес
15
Месба
9
Корвиа
21
Пандев
11
Коутиньо
11
Коутиньо
21
Пандев
9
Это'О
5
Станкович
5
Станкович
9
Это'О
10
Снейдер
13
Харджа
13
Харджа
10
Снейдер
4
Томович
2
Донати
2
Донати
4
Томович
28
Бривио
10
Пьятти
10
Пьятти
28
Бривио
9
Корвиа
27
Жеда
27
Жеда
9
Корвиа
Остались в запасе
Интер
Лечче
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Интер - Лечче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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