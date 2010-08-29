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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лечче
Милан - Лечче: обзор матча 29 августа 2010
Милан
29.08.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Завершен
Лечче
16'
Пато
23'
Т. Силва
28'
Пато
89'
Ф. Индзаги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лечче
ГОЛ! 4:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
К. Боатенг
Замена
Д. Бривио
️️️️
Э. Чевантон
Желтая карточка
К. Гроссмюллер
Замена
К. Боатенг
️️️️
Пато
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
М. Амброзини
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Мунари
Замена
Э. Чевантон
️️️️
А. Джулиатто
ГОЛ! 3:0!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
Пато
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
АП
90
Массимо Амброзини
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЛП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
9
Даниэле Корвиа
АП
5
Джузеппе Вивес
ПП
11
Джанни Мунари
ЦФ
15
Джамел Месба
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
3
Силва
13
Неста
23
Бонера
10
Зеедорф
21
Пирло
90
Амброзини
49
Роналдиньо
12
Пато
22
Боррьелло
4-3-1-2
21
Розати
2
Донати
19
Феррарио
13
Сини
3
Джулиатто
5
Вивес
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
9
Корвиа
15
Месба
11
Мунари
90
Амброзини
8
Гаттузо
8
Гаттузо
90
Амброзини
12
Пато
27
Боатенг
27
Боатенг
12
Пато
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
Чевантон
28
Бривио
28
Бривио
Чевантон
11
Мунари
10
Пьятти
10
Пьятти
11
Мунари
3
Джулиатто
23
Чевантон
23
Чевантон
3
Джулиатто
Остались в запасе
Милан
Лечче
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Милан - Лечче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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