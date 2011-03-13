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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Болонья
Лечче - Болонья: обзор матча 13 марта 2011
Лечче
13.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
33'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Болонья
Замена
В. Морас
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
И. Пьятти
️️️️
Э. Чевантон
Замена
К. Лупателли
️️️️
Э. Вивиано
Желтая карточка
А. Буске
Замена
А. Буске
️️️️
М. Мутарелли
Замена
Д. Месба
️️️️
Д. Бривио
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Д. Бривио
Желтая карточка
Д. Мунари
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
4-4-2
21
Розати
28
Бривио
3
Густаво
4
Томович
14
Фабиано
29
Джиакомацци
83
Оливера
11
Мунари
5
Вивес
27
Жеда
9
Корвиа
3-4-2-1
2
Вивиано
3
Бритос
90
Портанова
33
Рубин
14
Делла Рокка
15
Перес
16
Мудингай
5
Казарини
11
Рамирес
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
28
Бривио
15
Месба
15
Месба
28
Бривио
Чевантон
10
Пьятти
10
Пьятти
Чевантон
27
Жеда
23
Чевантон
23
Чевантон
27
Жеда
2
Вивиано
21
Лупателли
21
Лупателли
2
Вивиано
9
Ди Вайо
18
Морас
18
Морас
9
Ди Вайо
20
Мутарелли
24
Буске
24
Буске
20
Мутарелли
Остались в запасе
Лечче
Болонья
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
16
Иван Радованович
ОП
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Лечче - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Виа Дель Маре
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