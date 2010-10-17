Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче: обзор матча 17 октября 2010
Ювентус
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
4 : 0
Завершен
Лечче
13'
А. Аквилани
34'
Ф. Мело (П)
44'
Ф. Квальярелла
82'
А. Дель Пьеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лечче
+2
Желтая карточка
К. Гроссмюллер
ГОЛ! 4:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
М. Красич
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Аквилани
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
С. Феррарио
Замена
Д. Мунари
️️️️
И. Пьятти
Замена
Э. Офере
️️️️
Р. Оливера
Замена
Д. Вивес
️️️️
Жеда
+1
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ! 3:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Красич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Мело
Желтая карточка
Р. Оливера
17'
Желтая карточка
Д. Месба
ГОЛ! 1:0!
А. Аквилани
Пас отдал
К. Маркизио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЛП
29
Гильермо Джиакомацци
(К)
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ПП
27
Жеда
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
29
Де Челье
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Грыгера
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
17
Красич
11
Амаури
27
Квальярелла
4-4-2
21
Розати
3
Рисполи
19
Феррарио
14
Фабиано
15
Месба
10
Пьятти
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
83
Оливера
9
Корвиа
27
Жеда
20
Аквилани
3
Пепе
3
Пепе
20
Аквилани
30
Мело
22
Сиссоко
22
Сиссоко
30
Мело
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
83
Оливера
9
Офере
9
Офере
83
Оливера
27
Жеда
5
Вивес
5
Вивес
27
Жеда
10
Пьятти
11
Мунари
11
Мунари
10
Пьятти
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Ювентус - Лечче
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Лечче
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+