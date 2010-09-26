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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лечче
Палермо - Лечче: обзор матча 26 сентября 2010
Палермо
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
52'
М. Пинилья
8'
Г. Джиакомацци
46'
Д. Корвиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лечче
Желтая карточка
Д. Корвиа
Замена
М. Коппола
️️️️
И. Пьятти
Вторая желтая
Г. Джиакомацци
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Пинилья
Замена
Д. Мунари
️️️️
Жеда
Замена
С. Сини
️️️️
Р. Оливера
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Ночерино
Замена
А. Бачинович
️️️️
Ф. Ливерани
ГОЛ! 1:2!
М. Пинилья
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
ГОЛ! 0:2!
Д. Корвиа
Желтая карточка
Жеда
Желтая карточка
М. Кассани
Желтая карточка
Фабиано
Желтая карточка
Д. Месба
Желтая карточка
Д. Мильяччо
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джиакомацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
6
Муньос
6
Кассани
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
72
Иличич
51
Пинилья
3-5-2
21
Розати
14
Фабиано
3
Густаво
15
Месба
3
Рисполи
20
Гроссмюллер
10
Пьятти
29
Джиакомацци
83
Оливера
9
Корвиа
27
Жеда
21
Ливерани
25
Бачинович
25
Бачинович
21
Ливерани
23
Ночерино
11
Эрнандес
11
Эрнандес
23
Ночерино
51
Пинилья
7
Маккароне
7
Маккароне
51
Пинилья
83
Оливера
13
Сини
13
Сини
83
Оливера
10
Пьятти
10
Коппола
10
Коппола
10
Пьятти
27
Жеда
11
Мунари
11
Мунари
27
Жеда
Остались в запасе
Палермо
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Палермо - Лечче
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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