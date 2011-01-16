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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Милан
Лечче - Милан: обзор матча 16 января 2011
Лечче
16.01.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Милан
84'
Р. Оливера
50'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Милан
+4
Замена
М. Йепес
️️️️
М. Фламини
Желтая карточка
Д. Месба
+3
Желтая карточка
Д. Мунари
ГОЛ! 1:1!
Р. Оливера
Пас отдал
И. Пьятти
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Желтая карточка
А. Неста
Замена
А. Кассано
️️️️
Пато
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Жеда
Травма
К. Зеедорф
Замена
Г. Джиакомацци
️️️️
К. Гроссмюллер
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
(К)
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
83
Рубен Оливера
АП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-3-1-2
21
Розати
15
Месба
14
Фабиано
3
Густаво
4
Томович
5
Вивес
11
Мунари
20
Гроссмюллер
83
Оливера
10
Ди Микеле
27
Жеда
4-3-1-2
32
Амелия
20
Абате
3
Силва
13
Неста
23
Бонера
90
Амброзини
20
Фламини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
12
Пато
5
Вивес
10
Пьятти
10
Пьятти
5
Вивес
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
27
Жеда
9
Корвиа
9
Корвиа
27
Жеда
20
Фламини
33
Йепес
33
Йепес
20
Фламини
12
Пато
99
Кассано
99
Кассано
12
Пато
Остались в запасе
Лечче
Милан
81
Массимилиано Бенасси
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лечче - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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