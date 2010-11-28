Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лечче
Кальяри - Лечче: обзор матча 28 ноября 2010
Кальяри
28.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Лечче
6'
А. Матри
15'
А. Матри
28'
М. Канини
54'
Р. Оливера
81'
Д. Ди Микеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лечче
Желтая карточка
А. Матри
+3
ГОЛ! 3:2!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Д. Мунари
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Коссу
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Г. Перицо
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Нене
Желтая карточка
Г. Перицо
Замена
Д. Бривио
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 3:1!
Р. Оливера
Замена
Д. Донати
️️️️
Д. Вивес
Замена
Э. Офере
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Р. Оливера
Желтая карточка
М. Канини
ГОЛ! 3:0!
М. Канини
Пас отдал
А. Коссу
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
Пас отдал
Д. Бьондини
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
21
Матри
7
Нене
3-5-2
21
Розати
16
Диамутене
14
Фабиано
15
Месба
91
Бертолаччи
83
Оливера
11
Мунари
5
Вивес
29
Джиакомацци
27
Жеда
10
Ди Микеле
24
Перицо
15
Ариаудо
15
Ариаудо
24
Перицо
7
Коссу
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
99
Аквафреска
99
Аквафреска
7
Нене
91
Бертолаччи
28
Бривио
28
Бривио
91
Бертолаччи
5
Вивес
2
Донати
2
Донати
5
Вивес
27
Жеда
9
Офере
9
Офере
27
Жеда
Остались в запасе
Кальяри
Лечче
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Кальяри - Лечче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Лечче
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+