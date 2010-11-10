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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Интер
Лечче - Интер: обзор матча 10 ноября 2010
Лечче
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Интер
78'
Р. Оливера
76'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Интер
Замена
И. Пьятти
️️️️
Р. Оливера
Замена
А. Мансини
️️️️
Ж. Оби
Замена
М. Коппола
️️️️
Д. Бривио
Желтая карточка
Д. Милито
ГОЛ! 1:1!
Р. Оливера
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Густаво
Замена
Э. Офере
️️️️
Жеда
Желтая карточка
А. Рисполи
Замена
Д. Станкович
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
Д. Бривио
Замена
Д. Милито
️️️️
Г. Пандев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
3
Альберто Джулиатто
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЛП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
27
Жеда
АП
5
Джузеппе Вивес
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
15
Джамел Месба
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
40
Нванкво Обиора
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
4-3-1-2
21
Розати
28
Бривио
3
Густаво
3
Джулиатто
3
Рисполи
83
Оливера
29
Джиакомацци
5
Вивес
27
Жеда
15
Месба
10
Ди Микеле
4-3-1-2
12
Кастеллацци
18
Сантон
2
Кордоба
2
Лусио
26
Киву
14
Биабиани
4
Дзанетти
10
Оби
11
Коутиньо
21
Пандев
9
Это'О
27
Жеда
9
Офере
9
Офере
27
Жеда
28
Бривио
10
Коппола
10
Коппола
28
Бривио
83
Оливера
10
Пьятти
10
Пьятти
83
Оливера
10
Оби
11
Мансини
11
Мансини
10
Оби
14
Биабиани
5
Станкович
5
Станкович
14
Биабиани
21
Пандев
22
Милито
22
Милито
21
Пандев
Остались в запасе
Лечче
Интер
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лечче - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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