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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кальяри
Лечче - Кальяри: обзор матча 17 апреля 2011
Лечче
17.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 3
Завершен
Кальяри
49'
Д. Месба
88'
Фабиано
90'
Д. Корвиа
20'
Р. Аквафреска
67'
Д. Конти
72'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Кальяри
ГОЛ! 3:3!
Д. Корвиа
Пас отдал
Г. Джиакомацци
ГОЛ! 2:3!
Фабиано
Пас отдал
Р. Оливера
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Жеда
ГОЛ! 1:3!
Р. Аквафреска
Пас отдал
С. Миссироли
ГОЛ! 1:2!
Д. Конти
Пас отдал
А. Коссу
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Лаццари
Замена
Ф. Писано
️️️️
Г. Перицо
ГОЛ! 1:1!
Д. Месба
Пас отдал
Д. Ди Микеле
Замена
Д. Бривио
️️️️
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
Густаво
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Фабиано
Замена
Густаво
️️️️
С. Феррарио
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
А. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
21
Розати
15
Месба
19
Феррарио
14
Фабиано
4
Томович
83
Оливера
29
Джиакомацци
11
Мунари
20
Гроссмюллер
27
Жеда
10
Ди Микеле
4-4-1-1
22
Агацци
24
Перицо
2
Канини
13
Астори
33
Агостини
5
Конти
8
Бьондини
10
Лаццари
44
Наингголан
7
Коссу
99
Аквафреска
20
Гроссмюллер
28
Бривио
28
Бривио
20
Гроссмюллер
19
Феррарио
3
Густаво
3
Густаво
19
Феррарио
27
Жеда
9
Корвиа
9
Корвиа
27
Жеда
24
Перицо
24
Писано
24
Писано
24
Перицо
10
Лаццари
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Лаццари
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
81
Массимилиано Бенасси
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лечче - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Виа Дель Маре
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