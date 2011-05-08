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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Наполи
Лечче - Наполи: обзор матча 08 мая 2011
Лечче
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
49'
Д. Корвиа (П)
89'
Э. Чевантон
67'
Д. Маскара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Наполи
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Э. Чевантон
Замена
М. Коппола
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
М. Де Санктис
ГОЛ! 2:1!
Э. Чевантон
Замена
М. Пациенца
️️️️
М. Гамшик
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
Д. Маскара
Вторая желтая
Э. Кавани
Замена
А. Джулиатто
️️️️
Д. Вивес
ГОЛ! 1:1!
Д. Маскара
Пас отдал
К. Суньига
Замена
Д. Маскара
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Вторая желтая
Д. Корвиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Корвиа
Желтая карточка
Д. Корвиа
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
К. Маджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-4-2
21
Розати
15
Месба
3
Густаво
14
Фабиано
4
Томович
29
Джиакомацци
83
Оливера
11
Мунари
5
Вивес
9
Корвиа
10
Ди Микеле
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
8
Йебда
5
Гаргано
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
5
Вивес
3
Джулиатто
3
Джулиатто
5
Вивес
10
Ди Микеле
10
Коппола
10
Коппола
10
Ди Микеле
11
Мунари
23
Чевантон
23
Чевантон
11
Мунари
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
17
Гамшик
24
Пациенца
24
Пациенца
17
Гамшик
8
Йебда
25
Маскара
25
Маскара
8
Йебда
Остались в запасе
Лечче
Наполи
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лечче - Наполи
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Виа Дель Маре
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