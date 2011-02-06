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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Палермо
Лечче - Палермо: обзор матча 06 февраля 2011
Лечче
06.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 4
Завершен
Палермо
17'
Г. Джиакомацци
50'
Жеда
45'
Ф. Микколи
57'
Х. Пасторе
60'
А. Эрнандес
62'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Палермо
Замена
И. Пьятти
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Э. Муньос
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
Фабиано
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Д. Бривио
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:4!
Й. Иличич
Пас отдал
Х. Пасторе
ГОЛ! 2:3!
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:2!
Х. Пасторе
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
Й. Иличич
️️️️
П. Касами
ГОЛ! 2:1!
Жеда
Пас отдал
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
А. Бачинович
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
С. Гарсия
️️️️
М. Дармиан
ГОЛ! 1:0!
Г. Джиакомацци
Пас отдал
Д. Мунари
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Африйе Аква
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
3-2-4-1
21
Розати
4
Томович
19
Феррарио
14
Фабиано
28
Бривио
15
Месба
11
Мунари
29
Джиакомацци
83
Оливера
5
Вивес
27
Жеда
4-3-1-1
46
Сиригу
6
Кассани
4
Анджелкович
6
Муньос
36
Дармиан
23
Касами
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
27
Жеда
10
Пьятти
10
Пьятти
27
Жеда
28
Бривио
23
Чевантон
23
Чевантон
28
Бривио
5
Вивес
9
Корвиа
9
Корвиа
5
Вивес
36
Дармиан
3
Гарсия
3
Гарсия
36
Дармиан
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
23
Касами
72
Иличич
72
Иличич
23
Касами
Остались в запасе
Лечче
Палермо
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лечче - Палермо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Виа Дель Маре
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