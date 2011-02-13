Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лечче
Катания - Лечче: обзор матча 13 февраля 2011
Катания
13.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Лечче
45+2'
М. Сильвестре
80'
Ф. Лоди
85'
Ф. Лоди
56'
Жеда
61'
Д. Мунари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лечче
+4
Желтая карточка
Р. Оливера
+1
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 3:2!
Ф. Лоди
ГОЛ! 2:2!
Ф. Лоди
Желтая карточка
А. Рисполи
Замена
Д. Месба
️️️️
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
Густаво
Замена
Т. Моримото
️️️️
Ф. Скьякка
Замена
А. Рисполи
️️️️
Д. Донати
ГОЛ! 1:2!
Д. Мунари
ГОЛ! 1:1!
Жеда
Пас отдал
Д. Мунари
Замена
Ф. Лоди
️️️️
К. Льяма
ГОЛ! 1:0!
М. Сильвестре
Пас отдал
К. Льяма
+2
Желтая карточка
Жеда
Замена
К. Терлицци
️️️️
Ч. Капуано
19'
14'
Желтая карточка
Д. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-5-2
21
Андухар
33
Капуано
26
Сильвестре
2
Сполли
19
Льяма
18
Скелотто
18
Скьякка
17
Ледесма
24
Риккьюти
11
Лопес
10
Гомес
4-5-1
21
Розати
2
Донати
3
Густаво
19
Феррарио
28
Бривио
20
Гроссмюллер
5
Вивес
29
Джиакомацци
83
Оливера
11
Мунари
27
Жеда
33
Капуано
88
Терлицци
88
Терлицци
33
Капуано
19
Льяма
10
Лоди
10
Лоди
19
Льяма
18
Скьякка
15
Моримото
15
Моримото
18
Скьякка
20
Гроссмюллер
15
Месба
15
Месба
20
Гроссмюллер
2
Донати
3
Рисполи
3
Рисполи
2
Донати
5
Вивес
9
Корвиа
9
Корвиа
5
Вивес
Остались в запасе
Катания
Лечче
1
Томаш Косицки
ВР
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
81
Массимилиано Бенасси
ВР
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Катания - Лечче
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Лечче
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+