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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Катания
Лечче - Катания: обзор матча 03 октября 2010
Лечче
03.10.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Катания
36'
Д. Корвиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Катания
Замена
Густаво
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
М. Коппола
️️️️
Р. Оливера
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Иско
Замена
Д. Мунари
️️️️
Жеда
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Риккьюти
Замена
П. Ледесма
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 1:0!
Д. Корвиа
Пас отдал
Р. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
3-5-2
21
Розати
15
Месба
19
Феррарио
14
Фабиано
20
Гроссмюллер
83
Оливера
10
Пьятти
5
Вивес
3
Рисполи
9
Корвиа
27
Жеда
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
5
Карбони
22
Иско
25
Маскара
11
Лопес
20
Гроссмюллер
3
Густаво
3
Густаво
20
Гроссмюллер
83
Оливера
10
Коппола
10
Коппола
83
Оливера
27
Жеда
11
Мунари
11
Мунари
27
Жеда
5
Карбони
17
Ледесма
17
Ледесма
5
Карбони
22
Иско
10
Гомес
10
Гомес
22
Иско
24
Риккьюти
7
Антенуччи
7
Антенуччи
24
Риккьюти
Остались в запасе
Лечче
Катания
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
Главный тренер
Луиджи де Канио
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Лечче - Катания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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