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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лечче
Наполи - Лечче: обзор матча 19 декабря 2010
Наполи
19.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
90+3'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лечче
Желтая карточка
Э. Кавани
+5
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Соса
+3
Замена
М. Коппола
️️️️
Д. Вивес
Замена
Д. Корвиа
️️️️
И. Пьятти
Замена
Л. Витале
️️️️
А. Доссена
Замена
А. Рисполи
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
Н. Думитру
️️️️
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Х. Соса
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
Фабиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
2
Грава
25
Крибари
27
Сантакроче
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
8
Йебда
11
Маджо
18
Суньига
10
Кавани
3-2-5
21
Розати
15
Месба
14
Фабиано
3
Густаво
2
Донати
28
Бривио
20
Гроссмюллер
5
Вивес
83
Оливера
10
Пьятти
9
Офере
3
Доссена
3
Витале
3
Витале
3
Доссена
18
Суньига
7
Соса
7
Соса
18
Суньига
27
Сантакроче
12
Думитру
12
Думитру
27
Сантакроче
5
Вивес
10
Коппола
10
Коппола
5
Вивес
20
Гроссмюллер
3
Рисполи
3
Рисполи
20
Гроссмюллер
10
Пьятти
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Пьятти
Остались в запасе
Наполи
Лечче
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Наполи - Лечче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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