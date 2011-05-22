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Франческо Бега
Статистика
Франческо Бега - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1974 (51), Милан
#6 | Защитник
176 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
28
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2 : 2
22.05.2011
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1 : 0
15.05.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
08.05.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3 : 3
01.05.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0 : 1
23.04.2011
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3 : 0
17.04.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 1
10.04.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Брешиа
3 : 1
02.04.2011
Болонья
1' - 79'
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1 : 1
11.03.2011
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0 : 0
06.03.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
20.02.2011
Брешиа
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0 : 2
13.02.2011
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2 : 0
06.02.2011
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 1
02.02.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 0
16.01.2011
Парма
1' - 90'
45'
90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 13 тур
Брешиа
1 : 2
21.11.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1 : 1
10.11.2010
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 1
06.11.2010
Брешиа
83' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0 : 1
31.10.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
46' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2 : 1
22.09.2010
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
1' - 90'
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