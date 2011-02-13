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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Лацио
Брешиа - Лацио: обзор матча 13 февраля 2011
Брешиа
13.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
17'
А. Гонсалес
58'
Л. Козак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Лацио
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Скулли
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
П. Аккарди
Замена
К. Брокки
️️️️
Эрнанес
Замена
Н. Кордова
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 0:2!
Л. Козак
Пас отдал
К. Ледесма
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Д. Зебина
+1
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
П. Хетемай
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЛАЗ
6
Франческо Бега
(К)
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПАЗ
4
Антонио Филиппини
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
АП
23
Эдер
ЦФ
23
Алессандро Диаманти
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Лионель Скалони
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
АП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Аркари
6
Бега
11
Зебина
2
Дзоболи
20
Аккарди
4
Филиппини
28
Берарди
56
Хетемай
33
Коне
23
Диаманти
23
Эдер
4-3-1-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
20
Бьява
3
Андре Диас
5
Скалони
24
Ледесма
27
Матузалем
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Скулли
18
Козак
56
Хетемай
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
56
Хетемай
4
Филиппини
24
Кордова
24
Кордова
4
Филиппини
20
Аккарди
18
Поссанцини
18
Поссанцини
20
Аккарди
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
10
Эрнанес
32
Брокки
32
Брокки
10
Эрнанес
10
Скулли
9
Сарате
9
Сарате
10
Скулли
Остались в запасе
Брешиа
Лацио
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Марио Беретта
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Адам Вош
АП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Брешиа - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Марио Ригамонти
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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