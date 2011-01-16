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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Парма
Брешиа - Парма: обзор матча 16 января 2011
Брешиа
16.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Парма
45'
Ф. Бега
88'
А. Диаманти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Парма
Желтая карточка
Ф. Бега
ГОЛ! 2:0!
А. Диаманти
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
С. Джовинко
Замена
В. Божинов
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
Анжело
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Замена
В. Хьюго Мареко
️️️️
Д. Дзоболи
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
А. Караччиоло
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бега
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
Г. Палетта
️️️️
Э. Креспо
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Эдер
Красная карточка
М. Пачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
8
Адам Вош
АП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Антонио Кальво
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
6
Анжело
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-3-1-2
1
Аркари
25
Мартинес
2
Дзоболи
6
Бега
28
Берарди
33
Коне
4
Филиппини
24
Кордова
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
24
Пачи
18
Гобби
80
Валиани
4
Морроне
87
Кандрева
21
Джовинко
9
Креспо
17
Палладино
2
Дзоболи
17
Мареко
17
Мареко
2
Дзоболи
23
Эдер
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
23
Эдер
99
Караччиоло
18
Поссанцини
18
Поссанцини
99
Караччиоло
9
Креспо
29
Палетта
29
Палетта
9
Креспо
80
Валиани
6
Анжело
6
Анжело
80
Валиани
17
Палладино
86
Божинов
86
Божинов
17
Палладино
Остались в запасе
Брешиа
Парма
1
Никола Леали
ВР
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Марио Беретта
7
Антонио Кальво
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
8
Адам Вош
АП
Остались в запасе
7
Антонио Кальво
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Брешиа - Парма
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марио Ригамонти
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