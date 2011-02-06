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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Бари
Брешиа - Бари: обзор матча 06 февраля 2011
Брешиа
06.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Бари
17'
А. Диаманти (П)
90+3'
А. Караччиоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Бари
ГОЛ! 2:0!
А. Караччиоло
Пас отдал
П. Хетемай
+3
Желтая карточка
К. Глик
Замена
В. Кутузов
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Замена
А. Караччиоло
️️️️
Эдер
Замена
П. Аккарди
️️️️
М. Дзамбелли
Замена
А. Раджи
️️️️
А. Масиелло
Замена
Э. Альварес
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
А. Филиппини
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
Г. Берарди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Диаманти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Аркари
13
Дзамбелли
2
Дзоболи
6
Бега
11
Зебина
28
Берарди
56
Хетемай
33
Коне
14
Дзанетти
23
Диаманти
23
Эдер
4-3-3
1
Жилле
13
Росси
15
Глик
5
Масиелло
21
Паризи
14
Гацци
4
Альмирон
5
Донати
10
Хусеклепп
9
Кастильо
14
Рудольф
13
Дзамбелли
20
Аккарди
20
Аккарди
13
Дзамбелли
14
Дзанетти
4
Филиппини
4
Филиппини
14
Дзанетти
23
Эдер
99
Караччиоло
99
Караччиоло
23
Эдер
5
Масиелло
24
Раджи
24
Раджи
5
Масиелло
10
Хусеклепп
27
Альварес
27
Альварес
10
Хусеклепп
9
Кастильо
20
Кутузов
20
Кутузов
9
Кастильо
Остались в запасе
Брешиа
Бари
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Марио Беретта
93
Даниэле Паделли
ВР
9
Хайме
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
8
Адам Вош
АП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
9
Хайме
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Брешиа - Бари
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Марио Ригамонти
Новости команд
Все
Брешиа
Бари
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1
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