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Томас Пина
Статистика
Томас Пина - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1987 (38), Вильярта-де-Сан-Хуан
#17 | Полузащитник
185 см | 71 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
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Испания. Примера 2014/2015
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Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
0 : 1
22.05.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
3 : 1
15.05.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
2 : 1
11.05.2022
Эспаньол
83' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 0
07.05.2022
Алавес
1' - 62'
38'
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
2 : 1
30.04.2022
Вильярреал
87' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 1
19.04.2022
Алавес
73' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Алавес
1 : 0
16.04.2022
Райо Вальекано
84' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 0
10.04.2022
Алавес
76' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
4 : 1
02.04.2022
Алавес
1' - 79'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
2 : 3
19.03.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.03.2022
Алавес
1' - 62'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 2
26.02.2022
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 0
19.02.2022
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
13.02.2022
Валенсия
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
3 : 1
05.02.2022
Алавес
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
0 : 1
23.01.2022
Барселона
1' - 88'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
4 : 0
18.01.2022
Алавес
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
5 : 2
21.12.2021
Алавес
1' - 77'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
2 : 1
03.12.2021
Алавес
71' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
1 : 2
27.11.2021
Сельта
78' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2 : 2
20.11.2021
Алавес
59' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
2 : 1
06.11.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 1
30.10.2021
Алавес
62' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
26.10.2021
Эльче
1' - 60'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0 : 2
23.10.2021
Алавес
85' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Алавес
0 : 1
18.10.2021
Бетис
1' - 77'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 0
01.10.2021
Алавес
74' - 90'
84'
Испания. Примера, 7 тур
Алавес
1 : 0
25.09.2021
Атлетико
79' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2021
Алавес
1' - 72'
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
0 : 2
18.09.2021
Осасуна
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 0
27.08.2021
Алавес
1' - 83'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 1
21.08.2021
Мальорка
1' - 84'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
1 : 4
14.08.2021
Реал
1' - 90'
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