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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 19 февраля 2022
Реал
19.02.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
63'
М. Асенсио
80'
Винисиус
90'
К. Бензема (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Алавес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Бензема
90'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
87'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
85'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
85'
83'
Замена
Т. Мойя
️️️️
М. Лум
83'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Р. Дуарте
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Асенсио
82'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Модрич
82'
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
80'
72'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Риоха
72'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Г. Эскаланте
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Бензема
63'
61'
Замена
П. Понс
️️️️
Джейсон
48'
Желтая карточка
М. Лум
Желтая карточка
Л. Модрич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Томас Пина
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
Пачеко
14
Теналья
3
Миазга
24
Лежен
5
Дуарте
21
Лум
17
Пина
8
Эскаланте
23
Джейсон
11
Риоха
13
Хоселу
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
10
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
10
Асенсио
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
20
Модрич
11
Родриго
11
Родриго
20
Модрич
11
Риоха
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Риоха
5
Дуарте
23
Наварро
23
Наварро
5
Дуарте
23
Джейсон
8
Понс
8
Понс
23
Джейсон
21
Лум
20
Мойя
20
Мойя
21
Лум
8
Эскаланте
7
Мендес
7
Мендес
8
Эскаланте
Остались в запасе
Реал
Алавес
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Реал - Алавес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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