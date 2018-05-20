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Альберто де ла Белья
Статистика
Альберто де ла Белья - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1985 (40)
#3 | Защитник
182 см | 77 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
17
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
1 : 0
20.05.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
12.05.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1 : 0
04.05.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
28.04.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
22.04.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
19.04.2018
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
14.04.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
08.04.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
0 : 0
01.04.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.03.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
11.03.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
04.03.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0 : 0
01.03.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2 : 1
25.02.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
18.02.2018
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5 : 2
10.02.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.02.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4 : 2
27.01.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.01.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0 : 0
16.12.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
10.12.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 1
02.12.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1 : 1
17.11.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
05.11.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 1
29.10.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
23.10.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
0 : 2
14.10.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 4
01.10.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
24.09.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
3 : 0
21.09.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
17.09.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2 : 4
10.09.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
25.08.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 3
19.08.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
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