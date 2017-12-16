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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 16 декабря 2017
Атлетик
16.12.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Рико
88'
85'
Замена
К. Вела
️️️️
А. Янузай
Замена
И. Кордоба
️️️️
Р. Гарсия
80'
Желтая карточка
И. Леке
74'
70'
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Э. Саборит
️️️️
М. Баленсиага
70'
Замена
И. Уильямс
️️️️
О. де Маркос
67'
Желтая карточка
А. Адурис
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-2-2
1
Эррерин
14
Нуньес
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
15
Леке
17
Рико
14
Сусаета
20
Адурис
14
Гарсия
4-3-2-1
28
Рульи
20
Одриосола
3
Льоренте
26
Мартинес
3
де ла Белья
10
Прието
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
14
Гарсия
14
Кордоба
14
Кордоба
14
Гарсия
18
Баленсиага
4
Саборит
4
Саборит
18
Баленсиага
18
де Маркос
9
Уильямс
9
Уильямс
18
де Маркос
21
Оярсабаль
20
Каналес
20
Каналес
21
Оярсабаль
24
Янузай
10
Вела
10
Вела
24
Янузай
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Унаи Симон
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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