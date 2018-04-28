Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 28 апреля 2018
Реал Сосьедад
28.04.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
15'
М. Сан Хосе (АГ)
36'
М. Оярсабаль
54'
М. Сан Хосе (АГ)
59'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
86'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
В. Жозе
86'
Красная карточка
Р. Пардо
86'
84'
Желтая карточка
М. Сусаета
81'
Желтая карточка
И. Уильямс
Желтая карточка
Д. Льоренте
59'
59'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Сан Хосе
54'
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Янузай
36'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
26'
24'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сан Хосе
15'
13'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
3
Льоренте
16
Навас
3
де ла Белья
6
Элустондо
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
20
Каналес
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-2-1-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
14
Нуньес
26
Мартинес
18
де Маркос
18
Баленсиага
8
Итурраспе
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Атлетик
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+