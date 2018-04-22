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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 22 апреля 2018
Малага
22.04.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
11'
А. Гонсалес
35'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Гонсалес
68'
Желтая карточка
Кеко
64'
43'
Желтая карточка
С. Каналес
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Г. Кастро
35'
Желтая карточка
М. Итурра
30'
Желтая карточка
М. Лестьенн
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Л. Эрнандес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-4-2
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
23
Торрес
8
Гонсалес
25
Ласен
5
Кастро
16
Итурра
17
Лестьенн
21
Эн-Несири
3-2-1-2-2
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
15
Морено
20
Одриосола
77
Родригес
17
Зурутуса
24
Янузай
20
Каналес
9
Агиррече
7
Хуанми
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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