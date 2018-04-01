Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 01 апреля 2018
Эйбар
01.04.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
90'
+3
Желтая карточка
Д. Льоренте
Желтая карточка
П. Леон
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
А. Капа
81'
Желтая карточка
И. Рамис
57'
Желтая карточка
П. Диоп
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
23
Арбилья
7
Пенья
18
Диоп
19
Хордан
14
Инуи
14
Леон
19
Шарлес
19
Кике
3-2-2-1-2
13
Мойя
16
Навас
3
Льоренте
3
де ла Белья
20
Одриосола
6
Элустондо
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
14
Иван Альехо
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+