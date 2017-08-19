Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 19 августа 2017
Сельта
19.08.2017, суббота, 19:15
Испания. Примера, 1 тур
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
22'
М. Гомес
50'
М. Гомес
33'
М. Оярсабаль
80'
Хуанми
87'
В. Жозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
90'
+1
Желтая карточка
А. Ильярраменди
87'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Жозе
Желтая карточка
У. Мальо
86'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
П. Систо
86'
82'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Прието
Желтая карточка
Х. Кастро
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
Хуанми
Пас отдал
В. Жозе
Замена
С. Лоботка
️️️️
Х. Санчес
76'
67'
Замена
Хуанми
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
П. Эрнандес
️️️️
М. Гомес
67'
57'
Замена
К. Вела
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Г. Кабрал
50'
Желтая карточка
М. Гомес
49'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-3-2
1
Альварес
22
Радойя
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
22
Мальо
10
Васс
77
Систо
19
Санчес
10
Аспас
9
Гомес
4-3-2-1
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
6
Элустондо
77
Родригес
14
Ильярраменди
10
Прието
17
Зурутуса
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
77
Систо
17
Юлсагер
17
Юлсагер
77
Систо
9
Гомес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
9
Гомес
19
Санчес
68
Лоботка
68
Лоботка
19
Санчес
20
Каналес
10
Вела
10
Вела
20
Каналес
21
Оярсабаль
7
Хуанми
7
Хуанми
21
Оярсабаль
10
Прието
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Прието
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал Сосьедад
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+