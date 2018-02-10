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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 10 февраля 2018
Реал
10.02.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
5 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
1'
Л. Васкес
27'
К. Роналду
34'
Т. Кроос
37'
К. Роналду
80'
К. Роналду
74'
Х. Баутиста
83'
А. Ильярраменди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Ковачич
90'
+1
83'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Хуанми
83'
ГОЛ! 5:2!
А. Ильярраменди
Пас отдал
Хуанми
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
80'
74'
ГОЛ! 4:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
М. Оярсабаль
Замена
Г. Бэйл
️️️️
М. Асенсио
73'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
63'
Замена
Иско
️️️️
Л. Васкес
63'
60'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Д. Зурутуса
60'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
Д. Карвахаль
49'
47'
Желтая карточка
А. де ла Белья
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
37'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Л. Васкес
34'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Роналду
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
28
Рульи
20
Одриосола
6
Элустондо
16
Навас
3
де ла Белья
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
20
Каналес
21
Оярсабаль
7
Хуанми
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
17
Васкес
22
Иско
22
Иско
17
Васкес
10
Асенсио
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Асенсио
17
Зурутуса
5
Субельдия
5
Субельдия
17
Зурутуса
7
Хуанми
18
Гуриди
18
Гуриди
7
Хуанми
20
Каналес
9
Баутиста
9
Баутиста
20
Каналес
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Зинедин Зидан
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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