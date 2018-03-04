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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 04 марта 2018
Реал Сосьедад
04.03.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
6'
Э. Морено
11'
А. Ильярраменди
39'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
61'
Желтая карточка
Р. Дуарте
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Педраса
Пас отдал
Д. Гуидетти
ГОЛ! 2:0!
А. Ильярраменди
11'
ГОЛ! 1:0!
Э. Морено
Пас отдал
С. Каналес
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Мойя
15
Морено
3
де ла Белья
3
Льоренте
5
Субельдия
20
Одриосола
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
20
Каналес
24
Янузай
9
Баутиста
4-2-3
1
Пачеко
23
Педраса
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
16
Торрес
17
Пина
11
Гуидетти
19
Собрино
11
Гомес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
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