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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 27 января 2018
Вильярреал
27.01.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
4 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
5'
В. Руис
17'
П. Форнальс
20'
К. Бакка
34'
С. Кастильехо
24'
Д. Льоренте
58'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Коста
82'
75'
Желтая карточка
Р. Навас
58'
ГОЛ! 4:2!
В. Жозе
Пас отдал
И. Субельдия
ГОЛ! 4:1!
С. Кастильехо
Пас отдал
П. Форнальс
34'
24'
ГОЛ! 3:1!
Д. Льоренте
Пас отдал
А. Ильярраменди
ГОЛ! 3:0!
К. Бакка
Пас отдал
Э. Унал
20'
ГОЛ! 2:0!
П. Форнальс
Пас отдал
К. Бакка
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Руис
Пас отдал
С. Кастильехо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
33
Чука
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
23
Бонера
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Кастильехо
19
Унал
70
Бакка
3-2-2-2-1
25
Тоньо
26
Мартинес
16
Навас
3
Льоренте
20
Одриосола
5
Субельдия
14
Ильярраменди
10
Прието
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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