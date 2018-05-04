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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 04 мая 2018
Севилья
04.05.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
47'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Г. Меркадо
90'
+3
Желтая карточка
П. Сарабия
87'
Желтая карточка
Э. Банега
70'
54'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Банега
47'
Желтая карточка
М. Лаюн
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
18
Эскудеро
2
Лангле
25
Меркадо
19
Лаюн
16
Меса
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Сарабия
3
Нолито
19
Рамирес
4-2-3-1
13
Мойя
20
Одриосола
3
Льоренте
16
Навас
3
де ла Белья
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
24
Янузай
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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