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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 25 августа 2017
Реал Сосьедад
25.08.2017, пятница, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
25'
В. Жозе
34'
Х. Прието
45'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Навас
82'
80'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Тригерос
Замена
С. Каналес
️️️️
В. Жозе
74'
70'
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Бакка
68'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
К. Вела
️️️️
Хуанми
66'
46'
Замена
М. Барбоса
️️️️
Андрес
ГОЛ! 3:0!
Хуанми
Пас отдал
А. Элустондо
45'
Желтая карточка
В. Жозе
39'
ГОЛ! 2:0!
Х. Прието
Пас отдал
Р. Навас
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
25'
Желтая карточка
А. Элустондо
16'
3'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
33
Чука
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
77
Родригес
6
Элустондо
16
Навас
20
Одриосола
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
3-1-2-2-2
1
Андрес
35
Семеду
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
21
Н'Диайе
70
Кастильехо
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
10
Вела
10
Вела
7
Хуанми
16
Навас
9
Агиррече
9
Агиррече
16
Навас
1
Андрес
25
Барбоса
25
Барбоса
1
Андрес
14
Тригерос
11
Сансоне
11
Сансоне
14
Тригерос
70
Бакка
19
Унал
19
Унал
70
Бакка
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
33
Чука
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
33
Чука
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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