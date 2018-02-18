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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 18 февраля 2018
Реал Сосьедад
18.02.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
10'
Х. Прието (П)
38'
Хуанми
55'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
60'
Желтая карточка
Чема
ГОЛ! 3:0!
С. Каналес
Пас отдал
С. Каналес
55'
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Каналес
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Прието
10'
8'
Желтая карточка
С. Лукич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Саша Лукич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Леванте
25
Иван Вильяр
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
6
Элустондо
16
Навас
3
де ла Белья
20
Одриосола
17
Зурутуса
10
Прието
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
7
Хуанми
9
Агиррече
4-1-2-1-2
13
Ойер
23
Коке
5
Чема
21
Поштиго
13
Луна
8
Дукур
16
Лукич
20
Кампанья
23
Джейсон
11
Паццини
25
Моралес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
10
Энис Барди
АП
25
Иван Вильяр
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
25
Иван Вильяр
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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