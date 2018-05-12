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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леганес
Реал Сосьедад - Леганес: обзор матча 12 мая 2018
Реал Сосьедад
12.05.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 37 тур
3 : 2
Завершен
Леганес
18'
М. Оярсабаль
25'
С. Каналес
78'
В. Жозе (П)
26'
Д. Рико
53'
М. Анхель Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леганес
85'
Желтая карточка
Д. Рико
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Жозе
78'
77'
Желтая карточка
У. Бустинса
Желтая карточка
А. Ильярраменди
67'
53'
ГОЛ! 2:2!
М. Анхель Герреро
26'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рико
Пас отдал
М. Анхель Герреро
ГОЛ! 2:0!
С. Каналес
Пас отдал
В. Жозе
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Омар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-2-2-2
28
Рульи
77
Родригес
16
Навас
15
Морено
20
Одриосола
14
Пардо
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-1-3-2
13
Чампанье
6
Муньос
5
Бустинса
15
дос Сантос
15
Рико
6
Гумбау
14
Эрасо
7
Омар
21
Перес
25
Эль-Жар
10
Герреро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леганес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Реал Сосьедад - Леганес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
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