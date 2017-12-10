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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 10 декабря 2017
Реал Сосьедад
10.12.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Малага
23'
Борха (П)
58'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
58'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Желтая карточка
Д. Зурутуса
36'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Борха
9'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
3
де ла Белья
26
Мартинес
3
Льоренте
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-4-1-1
13
Роберто
44
Байссе
23
Эрнандес
16
Росалес
16
Гонсалес
8
Гонсалес
36
Ресио
20
Кеко
5
Кастро
7
Пеньяранда
17
Борха
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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