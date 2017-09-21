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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 21 сентября 2017
Леванте
21.09.2017, четверг, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
45'
Чема
45'
Чема
75'
Х. Луис Моралес (П)
89'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:0!
Э. Барди
89'
88'
Вторая желтая
Д. Льоренте
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Луис Моралес
75'
ГОЛ! 2:0!
Чема
Пас отдал
Х. Луис Моралес
45'
ГОЛ! 1:0!
Чема
Пас отдал
Х. Луис Моралес
45'
44'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Желтая карточка
Э. Барди
14'
Желтая карточка
Чема
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Тоньо
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леванте
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Саму
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Иви
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Реал Сосьедад
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-2
25
Тоньо
21
Поштиго
5
Чема
44
Пьер
19
Лопес
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
15
Алегрия
4-2-3
28
Рульи
6
Элустондо
3
Льоренте
3
де ла Белья
5
Субельдия
14
Ильярраменди
10
Прието
10
Вела
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
8
Шейк Дукур
ОП
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Саму
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Иви
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Саму
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Иви
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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